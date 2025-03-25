Кремль висунув умови для "тиші" у Чорному морі. Трамп заявив, що США розглядають їх

Серед вимог — зняття санкцій з кораблів Росії, банківських установ та інших сфер

Дональд Трамп (Фото: ЕPA/WILL OLIVER)

США розглядають умови, які Росія висунула для реалізації угоди про припинення вогню у Чорному морі. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час бесіди з журналістами у Білому домі.

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"Ми зараз думаємо про всіх них. Є п'ять чи шість умов. Ми розглядаємо їх усі", – заявив Трамп.

У Кремлі раніше озвучили п'ять умов для того, щоб атаки у Чорному морі припинилися, про що раніше домовилися з представниками США у Саудівській Аравії.

Серед вимог:

→ зняття санкцій з Россільгоспбанку та інших організацій, які залучені до забезпечення операцій з міжнародної торгівлі продовольством (зокрема рибопродукцією) та добривами. Підключення їх до SWIFT;

→ зняття обмежень щодо здійснення операцій торговельного фінансування;

→ зняття санкцій з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, зняття обмежень на роботу страхових компаній з такими вантажами;

→ зняття обмежень на обслуговування в портах суден та зняття санкцій із судів під прапором РФ, які залучені до торгівлі продовольством та добривами;

→ зняття обмежень на постачання в Росію сільськогосподарської техніки та інших товарів, необхідних для продовольства та добрив.