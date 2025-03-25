Кремль висунув умови для "тиші" у Чорному морі. Трамп заявив, що США розглядають їх
США розглядають умови, які Росія висунула для реалізації угоди про припинення вогню у Чорному морі. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час бесіди з журналістами у Білому домі.
"Ми зараз думаємо про всіх них. Є п'ять чи шість умов. Ми розглядаємо їх усі", – заявив Трамп.
У Кремлі раніше озвучили п'ять умов для того, щоб атаки у Чорному морі припинилися, про що раніше домовилися з представниками США у Саудівській Аравії.
Серед вимог:
→ зняття санкцій з Россільгоспбанку та інших організацій, які залучені до забезпечення операцій з міжнародної торгівлі продовольством (зокрема рибопродукцією) та добривами. Підключення їх до SWIFT;
→ зняття обмежень щодо здійснення операцій торговельного фінансування;
→ зняття санкцій з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, зняття обмежень на роботу страхових компаній з такими вантажами;
→ зняття обмежень на обслуговування в портах суден та зняття санкцій із судів під прапором РФ, які залучені до торгівлі продовольством та добривами;
→ зняття обмежень на постачання в Росію сільськогосподарської техніки та інших товарів, необхідних для продовольства та добрив.
- 25 березня у Білому домі заявили, що за підсумками переговорів 23-25 березня у Саудівській Аравії США, Україна та Росія домовилися припинити атаки у Чорному морі.
- Міністр оборони Умєров заявив, що переміщення військових кораблів Росії за межі східної частини Чорного моря трактуватиметься як порушення миру, і Україна на них відповідатиме.
- Зеленський заявив, що часткове перемир'я може розпочати дію після оприлюднення заяви США про підсумки переговорів як з Україною, так і з РФ.
- Також він сказав, що у разі порушення Росією перемир'я Україна має повідомляти про це США та надавати докази.