Кремль выдвинул условия для "тишины" в Черном море. Трамп заявил, что США рассматривают их

Среди требований снятие санкций с кораблей россии, банковских учреждений и других сфер

Дональд Трамп (Фото: ЕPA/WILL OLIVER)

США рассматривают условия, которые Россия выдвинула для реализации соглашения о прекращении огня в Черном море. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

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"Мы сейчас думаем обо всех них. Есть пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", – заявил Трамп.

В Кремле ранее озвучили пять условий для того, чтобы атаки в Черном море прекратились, о чем ранее договорились с представителями США в Саудовской Аравии.

Среди требований:

→ снятие санкций с Россельхозбанка и других организаций, которые задействованы в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями. Подключение их к SWIFT;

→ снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

→ снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, снятие ограничений на работу страховых компаний с такими грузами;

→ снятие ограничений на обслуживание в портах судов и снятие санкций с судов под флагом РФ, которые задействованы в торговле продовольствием и удобрениями;

→ снятие ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, необходимых для производства продовольствия и удобрений.