Кремль выдвинул условия для "тишины" в Черном море. Трамп заявил, что США рассматривают их
США рассматривают условия, которые Россия выдвинула для реализации соглашения о прекращении огня в Черном море. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.
"Мы сейчас думаем обо всех них. Есть пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", – заявил Трамп.
В Кремле ранее озвучили пять условий для того, чтобы атаки в Черном море прекратились, о чем ранее договорились с представителями США в Саудовской Аравии.
Среди требований:
→ снятие санкций с Россельхозбанка и других организаций, которые задействованы в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями. Подключение их к SWIFT;
→ снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования;
→ снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, снятие ограничений на работу страховых компаний с такими грузами;
→ снятие ограничений на обслуживание в портах судов и снятие санкций с судов под флагом РФ, которые задействованы в торговле продовольствием и удобрениями;
→ снятие ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, необходимых для производства продовольствия и удобрений.
- 25 марта в Белом доме заявили, что по итогам переговоров 23-25 марта в Саудовской Аравии США, Украина и Россия договорились прекратить атаки в Черном море.
- Министр обороны Умеров заявил, что перемещение военных кораблей России за пределы восточной части Черного моря будет трактоваться как нарушение мира и Украина на них будет отвечать.
- Зеленский заявил, что частичное перемирие может начать действовать после публикации заявления США об итогах переговоров как с Украиной, так и с РФ.
- Также он сказал, что в случае нарушения Россией перемирия Украина должна уведомлять об этом США и предоставлять доказательства.