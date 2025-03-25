Зеленский: В случае нарушения Россией перемирия Украина должна оповещать США
В случае нарушения перемирия со стороны России, Украина должна немедленно сообщить об этом США и предоставить доказательства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с журналистами.
Президента спросили, предусматривают ли договоренности, достигнутые на переговорах в Саудовской Аравии, какие-то последствия для той стороны, которая нарушит тишину. Он отметил, что задал аналогичный вопрос.
"В стейтменте этого нет: Если кто-то нарушит, то... Я понимаю почему. Потому что американская сторона очень хотела, чтобы все это не сорвалось, первые договоренности. Поэтому не хотели идти во многие детали", – сказал Зеленский.
По его словам, на сегодня американская сторона ответила, что в случае, если Украина видит нарушение перемирия, то должна "по всем линиям" обращаться в США с фактами и доказательствами этого нарушения.
- 23 марта Bloomberg сообщал, что США, как и месяц назад, хотят добиться прекращения огня в Украине к Пасхе.
- 24 марта Госдеп США заявлял, что разногласия между Украиной и Россией, в том числе вопросы территорий, будут обсуждаться после перемирия.
- 25 марта глава Минобороны заявил, что удалось достичь договоренностей о тишине в Черном море. Перемещение военных кораблей РФ будет считаться нарушением договоренностей, и Украина применит право на самозащиту.