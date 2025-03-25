Зеленский: В случае нарушения Россией перемирия Украина должна оповещать США

Президент отметил, что в официальных договоренностях механизм последствий или ответственности не прописан

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В случае нарушения перемирия со стороны России, Украина должна немедленно сообщить об этом США и предоставить доказательства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с журналистами.

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Президента спросили, предусматривают ли договоренности, достигнутые на переговорах в Саудовской Аравии, какие-то последствия для той стороны, которая нарушит тишину. Он отметил, что задал аналогичный вопрос.

"В стейтменте этого нет: Если кто-то нарушит, то... Я понимаю почему. Потому что американская сторона очень хотела, чтобы все это не сорвалось, первые договоренности. Поэтому не хотели идти во многие детали", – сказал Зеленский.

По его словам, на сегодня американская сторона ответила, что в случае, если Украина видит нарушение перемирия, то должна "по всем линиям" обращаться в США с фактами и доказательствами этого нарушения.