Госдеп: Разногласия между Украиной и РФ, в том числе территории, обсудим после перемирия
"Разногласия" между Украиной и Россией, в частности вопросы территорий, будут обсуждаться после установления полного прекращения огня. Об этом сообщила спикер Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что идут обсуждения вопроса территорий (линии разграничения). До этого спецпосланник Стив Уиткофф назвал оккупированные территории Украины "русскоязычными" и попытался оправдать их захват незаконными "референдумами" РФ.
В связи с этим журналистка спросила Брюс: считают ли американские власти, что у России есть законные претензии на украинские территории?
"Я не собираюсь спекулировать... В связи с подходом этой администрации проходит много дипломатических переговоров, проходит много встреч на высшем уровне, проходит много разговоров, подавляющее большинство которых я не могу комментировать вам", – ответила чиновница.
Она отметила, что власти США работают над одной задачей – обеспечить мир, и это то, над чем ведется работа во время переговоров в Саудовской Аравии.
Спикер отметила, что только с достижением полного прекращения огня можно будет обсудить "разногласия [между сторонами войны] и то, что произойдет после того, как дело дойдет до длительного мира". По ее словам, такую позицию озвучивали и Трамп, и госсекретарь Марко Рубио.
- 23 марта в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Первоначально сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- 24 марта начались переговоры США и России. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолтц сообщал, что помимо прекращения атак в Черном море будут обсуждаться "линия контроля" и "меры по укреплению доверия".
- Американо-российские переговоры продолжались более 12 часов, РФ анонсировала совместное заявление на 25 марта. Зеленский сообщил, что после переговоров с россиянами будет повторная встреча США с украинской делегацией.