Госдеп: Разногласия между Украиной и РФ, в том числе территории, обсудим после перемирия

Брюс заявила, что власти США работают над одной задачей – обеспечить мир, и это то, над чем ведется работа во время переговоров в Саудовской Аравии

Иллюстративное фото: Depositphotos

"Разногласия" между Украиной и Россией, в частности вопросы территорий, будут обсуждаться после установления полного прекращения огня. Об этом сообщила спикер Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что идут обсуждения вопроса территорий (линии разграничения). До этого спецпосланник Стив Уиткофф назвал оккупированные территории Украины "русскоязычными" и попытался оправдать их захват незаконными "референдумами" РФ.

В связи с этим журналистка спросила Брюс: считают ли американские власти, что у России есть законные претензии на украинские территории?

"Я не собираюсь спекулировать... В связи с подходом этой администрации проходит много дипломатических переговоров, проходит много встреч на высшем уровне, проходит много разговоров, подавляющее большинство которых я не могу комментировать вам", – ответила чиновница.

Она отметила, что власти США работают над одной задачей – обеспечить мир, и это то, над чем ведется работа во время переговоров в Саудовской Аравии.

Спикер отметила, что только с достижением полного прекращения огня можно будет обсудить "разногласия [между сторонами войны] и то, что произойдет после того, как дело дойдет до длительного мира". По ее словам, такую позицию озвучивали и Трамп, и госсекретарь Марко Рубио.