Держдеп: Розбіжності між Україною та Росією, зокрема питання територій, обговоримо після перемир'я

Брюс заявила, що влада США працює над одним завданням – забезпечити мир, і це те, над чим ведеться робота під час переговорів у Саудівській Аравії

Ілюстративне фото: Depositphotos

"Розбіжності" між Україною та Росією, зокрема питання територій, обговорюватимуться після встановлення повного припинення вогню. Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що йдуть обговорення питання територій (лінії розмежування). До цього спецпосланець Стів Віткофф назвав окуповані території України "російськомовними" і спробував виправдати їхнє захоплення незаконними "референдумами" РФ.

У зв'язку з цим журналістка запитала Брюс: чи вважає американська влада, що Росія має законні претензії на українські території?

"Я не збираюся спекулювати... У зв'язку з підходом цієї адміністрації відбувається багато дипломатичних переговорів, відбувається багато зустрічей на вищому рівні, відбувається багато розмов, переважну більшість яких я не можу коментувати вам", – відповіла посадовиця.

Вона зауважила, що влада США працює над одним завданням – забезпечити мир, і це те, над чим ведеться робота під час переговорів у Саудівській Аравії.

Речниця зазначила, що лише з досягненням повного припинення вогню можна буде обговорити "розбіжності [між сторонами війни] і те, що відбудеться після того, як справа дійде до тривалого миру". За її словами, таку позицію озвучували і Трамп, і держсекретар Марко Рубіо.