Держдеп: Розбіжності між Україною та Росією, зокрема питання територій, обговоримо після перемир'я
"Розбіжності" між Україною та Росією, зокрема питання територій, обговорюватимуться після встановлення повного припинення вогню. Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що йдуть обговорення питання територій (лінії розмежування). До цього спецпосланець Стів Віткофф назвав окуповані території України "російськомовними" і спробував виправдати їхнє захоплення незаконними "референдумами" РФ.
У зв'язку з цим журналістка запитала Брюс: чи вважає американська влада, що Росія має законні претензії на українські території?
"Я не збираюся спекулювати... У зв'язку з підходом цієї адміністрації відбувається багато дипломатичних переговорів, відбувається багато зустрічей на вищому рівні, відбувається багато розмов, переважну більшість яких я не можу коментувати вам", – відповіла посадовиця.
Вона зауважила, що влада США працює над одним завданням – забезпечити мир, і це те, над чим ведеться робота під час переговорів у Саудівській Аравії.
Речниця зазначила, що лише з досягненням повного припинення вогню можна буде обговорити "розбіжності [між сторонами війни] і те, що відбудеться після того, як справа дійде до тривалого миру". За її словами, таку позицію озвучували і Трамп, і держсекретар Марко Рубіо.
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США стосовно часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося й про перемир'я на морі.
- 24 березня розпочалися переговори США та Росії. Радник Трампа з питань нацбезпеки Волтц повідомляв, що, крім припинення атак у Чорному морі обговорюватимуться "лінія контролю" та "заходи щодо зміцнення довіри".
- Американо-російські переговори тривали понад 12 годин, РФ анонсувала спільну заяву на 25 березня. Зеленський повідомив, що після переговорів з росіянами США матимуть повторну зустріч з українською делегацією.