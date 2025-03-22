Віткофф назвав окуповані території України "російськомовними" та пригадав "референдуми"

За словами американського спецпосланця, Росія "отримала, що хотіла" і нібито не захоплюватиме всю Україну

Стів Віткофф (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Тимчасово окуповані території України є ключовою проблемою вирішення повномасштабної війни. Про це сказав посол США Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону і назвав ці регіони "російськомовними".

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"Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті – це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Це російськомовні регіони, там пройшли референдуми, на яких переважна більшість людей висловилася за те, щоб перебувати під контролем Росії. Я думаю, що це ключове питання у конфлікті", – сказав він.

Конституційні питання України щодо поступок окупованими територіями Росії Віткофф назвав "слоном у кімнаті". Він зазначив, що де-факто Росія контролює ці території, але питання у тому, чи визнає весь світ їх російськими.

Крім того, спецпосланець США вважає, що Росія нібито не прагне окупувати всю Україну. Вона "отримала, що хотіла", і більше їй не потрібно.

"Росіяни... отримали те, що хотіли. Вони "повернули" ці п'ять регіонів. Вони мають Крим і отримали те, що їм потрібно. Навіщо їм ще щось?" – заявив він.

Віткофф також ставить питання, чи зможе Володимир Зеленський "вижити політично", якщо піде на територіальні поступки РФ.

"Це і є центральним питанням конфлікту", – зазначив він.

Довідка. 23-27 вересня 2022 року Росія провела "референдуми" про входження до складу країни на окупованих територіях Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей України. Результати окупанти оголосили такі: терористична "ДНР" – 99,23%, терористична "ЛНР" – 98,42%, Херсонська область – 87,05% та Запорізька – 93,11%.



"Референдум" про входження Криму до складу РФ було проведено 16 березня 2014 року. Нібито 96,77% кримців віддали свої голоси "за".