Зеленський: Україна не піде на визнання Криму та інших окупованих територій російськими
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що визнання тимчасово окупованих територій російськими – це "червоні лінії" і Україна на це ніколи не піде. Про це він заявив під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Президенту повідомили, що російський диктатор Володимир Путін вимагає в рамках мирної угоди, щоб США визнали Крим та інші тимчасово окуповані території російськими.
Зеленський зазначив, що це буде одне з "чутливих і складних питань" на майбутніх перемовинах. Перший крок до діалогу – припинення вогню в небі та на морі, а потім і на всьому фронті.
"Для нас "червоною лінією" є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", – підкреслив він.
Фінський президент також зазначив, що його країна втратила 10% території у 1944 році "за сталінського миру", ці землі відійшли Радянському союзу.
"І якщо в України буде таке питання, то моя відповідь – абсолютне "ні". Ми працюємо постійно над забезпеченням незалежності та суверенних прав для України вирішувати шлях до Європи та свою територіальну незалежність", – підкреслив він.
Ввечері 18 березня пропагандистські медіа поширили інформацію, що під час закритої частини зустрічі з підприємцями Росії диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не стане претендувати на "Одесу та інші території" України, якщо під час мирних переговорів Крим, самопроголошені терористичні формування ДНР і ЛНР, а також анексовані Херсонська і Запорізька області визнають російськими територіями.
- 13 березня Єрмак заявив, що Україна ніколи не піде на заморожений конфлікт, США також проти.
- 18 березня глава ОП заявляв, що Україна не обговорює скорочення ЗСУ та нейтральний статус у рамках перемир'я. Визнання окупованих територій російськими – "червоні лінії".