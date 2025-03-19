Зеленський: Україна не піде на визнання Криму та інших окупованих територій російськими
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що визнання тимчасово окупованих територій російськими – це "червоні лінії" і Україна на це ніколи не піде. Про це він заявив під час пресконференції з президентом Фінляндії  Александром Стуббом.

Президенту повідомили, що російський диктатор Володимир Путін вимагає в рамках мирної угоди, щоб США визнали Крим та інші тимчасово окуповані території російськими. 

Зеленський зазначив, що це буде одне з "чутливих і складних питань" на майбутніх перемовинах. Перший крок до діалогу – припинення вогню в небі та на морі, а потім і на всьому фронті.

"Для нас "червоною лінією" є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", – підкреслив він.

Фінський президент також зазначив, що його країна втратила 10% території у 1944 році "за сталінського миру", ці землі відійшли Радянському союзу. 

"І якщо в України буде таке питання, то моя відповідь – абсолютне "ні". Ми працюємо постійно над забезпеченням незалежності та суверенних прав для України вирішувати шлях до Європи та свою територіальну незалежність", – підкреслив він.

Ввечері 18 березня пропагандистські медіа поширили інформацію, що під час закритої частини зустрічі з підприємцями Росії диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не стане претендувати на "Одесу та інші території" України, якщо під час мирних переговорів Крим, самопроголошені терористичні формування ДНР і ЛНР, а також анексовані Херсонська і Запорізька області визнають російськими територіями.

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