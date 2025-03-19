Зеленський: Україна не піде на визнання Криму та інших окупованих територій російськими

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що визнання тимчасово окупованих територій російськими – це "червоні лінії" і Україна на це ніколи не піде. Про це він заявив під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президенту повідомили, що російський диктатор Володимир Путін вимагає в рамках мирної угоди, щоб США визнали Крим та інші тимчасово окуповані території російськими.

Зеленський зазначив, що це буде одне з "чутливих і складних питань" на майбутніх перемовинах. Перший крок до діалогу – припинення вогню в небі та на морі, а потім і на всьому фронті.

"Для нас "червоною лінією" є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", – підкреслив він.

Фінський президент також зазначив, що його країна втратила 10% території у 1944 році "за сталінського миру", ці землі відійшли Радянському союзу.

"І якщо в України буде таке питання, то моя відповідь – абсолютне "ні". Ми працюємо постійно над забезпеченням незалежності та суверенних прав для України вирішувати шлях до Європи та свою територіальну незалежність", – підкреслив він.

Ввечері 18 березня пропагандистські медіа поширили інформацію, що під час закритої частини зустрічі з підприємцями Росії диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не стане претендувати на "Одесу та інші території" України, якщо під час мирних переговорів Крим, самопроголошені терористичні формування ДНР і ЛНР, а також анексовані Херсонська і Запорізька області визнають російськими територіями.

13 березня Єрмак заявив, що Україна ніколи не піде на заморожений конфлікт, США також проти.

18 березня глава ОП заявляв, що Україна не обговорює скорочення ЗСУ та нейтральний статус у рамках перемир'я. Визнання окупованих територій російськими – "червоні лінії".