Єрмак: Україна не обговорює скорочення ЗСУ та нейтральний статус у рамках перемир'я

Першими кроками до миру має стати обмін полоненими та повернення депортованих дітей

Андрій Єрмак (Фото: t.me/ermaka2022)

Україна не обговорює нейтральний статус та скорочення армії в рамках досягнення миру з Росією. Це – "червоні лінії", наголосив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час обговорення зустрічі США та України в Джидді з представниками громадянського суспільства.

Ще одна "червона лінія" – визнання тимчасово окупованих територій російськими. Єрмак наголосив, що Україна ніколи цього не зробить.

Він зазначив, що Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню. Одним із перших кроків до миру українська сторона запропонувала обмін військовополоненими, звільнення цивільних та повернення депортованих дітей.

"Водночас важливо, щоб будь-які ініціативи спиралися на експертну оцінку. Зокрема, питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів та фахових напрацювань", – підкреслив глава ОП.