Єрмак: Україна не обговорює скорочення ЗСУ та нейтральний статус у рамках перемир'я
Україна не обговорює нейтральний статус та скорочення армії в рамках досягнення миру з Росією. Це – "червоні лінії", наголосив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час обговорення зустрічі США та України в Джидді з представниками громадянського суспільства.
Ще одна "червона лінія" – визнання тимчасово окупованих територій російськими. Єрмак наголосив, що Україна ніколи цього не зробить.
Він зазначив, що Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню. Одним із перших кроків до миру українська сторона запропонувала обмін військовополоненими, звільнення цивільних та повернення депортованих дітей.
"Водночас важливо, щоб будь-які ініціативи спиралися на експертну оцінку. Зокрема, питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів та фахових напрацювань", – підкреслив глава ОП.
- 11 березня під час перемовин у Джидді США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню. Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден із пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Єрмак того ж дня заявив, що Україна ніколи не піде на заморожений конфлікт, США також проти.
- 14 березня президент Штатів Трамп заявив, що, на його думку, Путін погодиться на пропозицію щодо перемир'я. В нього запланована телефонна розмова з диктатором на 18 березня.