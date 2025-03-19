Зеленский: Украина не признает Крым и другие оккупированные территории российскими

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что признание временно оккупированных территорий российскими – это "красные линии" и Украина на это никогда не пойдет. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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Президенту сообщили, что российский диктатор Владимир Путин требует в рамках мирного соглашения, чтобы США признали Крым и другие временно оккупированные территории российскими.

Зеленский отметил, что это будет одним из "чувствительных и сложных вопросов" на предстоящих переговорах. Первый шаг к диалогу – прекращение огня в небе и море, а затем и на всем фронте.

"Для нас "красной линией" является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", – подчеркнул он.

Финский президент также отметил, что его страна потеряла 10% территории в 1944 году "при сталинском мире", эти земли отошли Советскому союзу.

"И если у Украины будет такой вопрос, то мой ответ – абсолютное "нет". Мы работаем постоянно над обеспечением независимости и суверенных прав для Украины решать путь в Европу и свою территориальную независимость", – подчеркнул он.

Вечером 18 марта пропагандистские медиа распространили информацию, что во время закрытой части встречи с предпринимателями России диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не станет претендовать на "Одессу и другие территории" Украины, если в ходе мирных переговоров Крым, самопровозглашенные террористические формирования ДНР и ЛНР, а также аннексированные Херсонская и Запорожская области признают российскими территориями.

13 марта Ермак заявил, что Украина никогда не пойдет на замороженный конфликт, США тоже против.

18 марта глава ОП заявлял, что Украина не обсуждает сокращение ВСУ и нейтральный статус в рамках перемирия. Признание оккупированных территорий российскими – "красные линии".