Зеленский: Украина не признает Крым и другие оккупированные территории российскими
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что признание временно оккупированных территорий российскими – это "красные линии" и Украина на это никогда не пойдет. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Президенту сообщили, что российский диктатор Владимир Путин требует в рамках мирного соглашения, чтобы США признали Крым и другие временно оккупированные территории российскими.
Зеленский отметил, что это будет одним из "чувствительных и сложных вопросов" на предстоящих переговорах. Первый шаг к диалогу – прекращение огня в небе и море, а затем и на всем фронте.
"Для нас "красной линией" является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", – подчеркнул он.
Финский президент также отметил, что его страна потеряла 10% территории в 1944 году "при сталинском мире", эти земли отошли Советскому союзу.
"И если у Украины будет такой вопрос, то мой ответ – абсолютное "нет". Мы работаем постоянно над обеспечением независимости и суверенных прав для Украины решать путь в Европу и свою территориальную независимость", – подчеркнул он.
Вечером 18 марта пропагандистские медиа распространили информацию, что во время закрытой части встречи с предпринимателями России диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не станет претендовать на "Одессу и другие территории" Украины, если в ходе мирных переговоров Крым, самопровозглашенные террористические формирования ДНР и ЛНР, а также аннексированные Херсонская и Запорожская области признают российскими территориями.
- 13 марта Ермак заявил, что Украина никогда не пойдет на замороженный конфликт, США тоже против.
- 18 марта глава ОП заявлял, что Украина не обсуждает сокращение ВСУ и нейтральный статус в рамках перемирия. Признание оккупированных территорий российскими – "красные линии".