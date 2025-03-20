У США представили двопартійну резолюцію про невизнання територій України російськими

Браян Фіцпатрік (Фото: Facebook)

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік разом з колегами представив двопартійну резолюцію, яка підтверджує, що Сполучені Штати не визнають окуповані Росією українські території частиною РФ. Про це він повідомив у Facebook.

Фіцпатрік підкреслив, що суверенітет України непорушний, а її незалежність – абсолютна, тому будь-яка спроба визнати територіальні претензії Росії є "порушенням міжнародного права та демократичних цінностей".

"Сполучені Штати ніколи не повинні визнавати незаконну окупацію України Росією — так само як ми ніколи не визнавали анексію Балтійських держав Радянським Союзом", – йдеться у заяві Фіцпатріка.

У резолюції прямо зазначається, що "кордони України, встановлені в 1991 році, залишаються українськими – незалежно від незаконної військової окупації, політичних маніпуляцій або спроб насильницької анексії з боку РФ".

Резолюція також відкидає будь-яку політику чи дії США, які передбачають визнання територіальних претензій Росії, і підтверджує, що:

→ Суверенітет України не підлягає обговоренню;

→ Жодна російська анексія – минула, теперішня чи майбутня – ніколи не буде легітимізована;

→ Справедливий і тривалий мир має притягнути Росію до відповідальності і зміцнити міжнародне право.

Резолюцію представили конгресмен Фіцпатрік разом з колегою-республіканцем Майком Тернером, який очолює делегацію США у парламентській асамблеї НАТО, а також з конгресменом-демократом Джеррі Коннолі. Ініціативу підтримала двопартійна коаліція членів Палати представників, до якої входять Дон Бейкон, Брендан Бойл, Кріссі Хулахан, Стені Гоєр, Марсі Каптур, Майк Лоулер і Джо Вілсон.

За підсумками переговорів з українською делегацією у Джидді держсекретар Рубіо визнавав, що питання територіальних поступок порушувалося.

Пізніше президент Трамп додав, що США "обговорювали з Україною землю та частини землі, які можуть бути збережені та втрачені".

Згодом український лідер підтвердив, що на переговорах делегацій України та США у Саудівській Аравії порушувалося питання територій у процесі встановлення перемир'я.