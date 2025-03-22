Уиткофф назвал оккупированные территории Украины "русскоязычными" и напомнил "референдумы"

По словам американского спецпосланника, Россия "получила, что хотела" и якобы не будет захватывать всю Украину

Стив Виткофф (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Временно оккупированные территории Украины – ключевая проблема решения полномасштабной войны. Об этом сказал сецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону и назвал эти регионы "русскоязычными".

"Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте – это так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей высказалось за то, чтобы находиться под контролем России. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте", – сказал он.

Конституционные вопросы Украины касательно уступок оккупированных территорий России Виткофф назвал "слоном в комнате". Он отметил, что де-факто Россия контролирует эти территории, но вопрос в том, признает ли весь мир их российскими.

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Кроме того, спецпосланник США считает, что Россия якобы не стремится оккупировать всю Украину. Она "получила, что хотела" и больше ей не нужно.

"Россияне... получили то, что хотели. Они "вернули" эти пять регионов. У них есть Крым и получили то, что им нужно. Зачем им еще что-то?", – заявил он.

Виткофф также задался вопросом сможет ли Владимир Зеленский "выжить политически", если пойдет на территориальные уступки РФ.

"Это и есть центральный вопрос конфликта", – отметил он.

Справка. 23-27 сентября 2022 года Россия провела "референдумы" о вхождении в состав страны на оккупированных территориях Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях Украины. Результаты оккупанты объявили следующие: террористическая "ДНР" – 99,23%, террористическая "ЛНР" – 98,42%, Херсонская область – 87,05% и Запорожская – 93,11%.

"Референдум" о вхождении Крыма в состав РФ был проведен 16 марта 2014 года. Якобы 96,77% крымчан отдали свои голоса "за".