Уиткофф назвал оккупированные территории Украины "русскоязычными" и напомнил "референдумы"
Временно оккупированные территории Украины – ключевая проблема решения полномасштабной войны. Об этом сказал сецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону и назвал эти регионы "русскоязычными".
"Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте – это так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей высказалось за то, чтобы находиться под контролем России. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте", – сказал он.
Конституционные вопросы Украины касательно уступок оккупированных территорий России Виткофф назвал "слоном в комнате". Он отметил, что де-факто Россия контролирует эти территории, но вопрос в том, признает ли весь мир их российскими.
Кроме того, спецпосланник США считает, что Россия якобы не стремится оккупировать всю Украину. Она "получила, что хотела" и больше ей не нужно.
"Россияне... получили то, что хотели. Они "вернули" эти пять регионов. У них есть Крым и получили то, что им нужно. Зачем им еще что-то?", – заявил он.
Виткофф также задался вопросом сможет ли Владимир Зеленский "выжить политически", если пойдет на территориальные уступки РФ.
"Это и есть центральный вопрос конфликта", – отметил он.
"Референдум" о вхождении Крыма в состав РФ был проведен 16 марта 2014 года. Якобы 96,77% крымчан отдали свои голоса "за".
- 16 марта у Трампа заявили, что на переговорах рассматривают гарантии для Украины в обмен на земли.
- 17 марта глава МИД Сибига заявил, что Киев не признает оккупированные территории и не ограничит армию.
- 19 марта Зеленский также обозначил "красные линии". Он заявил, что Украина не признает Крым и другие оккупированные территории российскими.