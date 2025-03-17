Сибига о красных линиях: Киев не признает оккупированные территории и не ограничит армию

Глава МИД подчеркнул, что не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины и никаких ограничений силы ее армии

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина никогда не признает оккупированных территорий, не откажется от вступления в Евросоюз или НАТО, а также не пойдет на ограничение своей армии. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, отвечая на вопрос о потенциальных красных линиях для Украины на потенциальных мирных переговорах.

Сибига подчеркнул, что не любит формулировки о красных линиях.

"Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, нельзя затрагивать. Первое – это территориальная целостность и суверенитет Украины", – сказал он, добавив, что Украина никогда не признает оккупированных территорий.

Во-вторых, ни одна страна, по словам министра, не должна решать, вступать ли Украине в блоки – в ЕС или НАТО.

"Третье — не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших способностей. Поэтому это фундаментальные вещи, о которых знают наши партнеры. Россия должна быть привлечена к ответственности", – сказал Сибига.

В этом же интервью Сибига сказал, что уже есть конкретный перечень стран, готовых прислать войска как элементы будущей системы гарантий безопасности, обсуждаются детали.

Также он выразил мнение, что ООН и ОБСЕ могут не принять участия в мониторинге соблюдения перемирия с учетом "негативного опыта" Украины 2014-2022 годов.