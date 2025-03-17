Украина уже обсуждает с партнерами географию, мандат и количество миротворцев – Сибига

Глава МИД говорит, что уже есть четкое понимание перечня стран, готовых разместить свои войска в Украине

Андрей Сибига (Фото: Christophe Petit Tesson / EPA)

Уже есть конкретный перечень стран, которые готовы прислать войска как элементы будущей системы гарантий безопасности, сейчас обсуждаются детали. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

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"О конкретике – да, мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей", – отметил он.

Детали – это география, количество, мандат, уточнил он.

"То есть это уже не абстрактные идеи, это уже вещи, которые находятся на стадии не обсуждения, а имплементации", – сказал глава МИД.

Он считает, что сейчас продолжается "столь динамичный геополитический этап", когда Европа все больше осознает необходимость брать ответственность в свои руки за безопасность.

"Это правда, и это происходит на наших глазах. Мы видим все эти последние заявления и инициативы о необходимости перевооружения, большей самодостаточности, прежде всего в оборонной сфере, и это хорошо", – отметил Сибига.

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Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности в случае прекращении огня.

Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.

По данным AP, есть предложения дать разрешение миротворцам открывать огонь в случае нарушения перемирия со стороны РФ и обеспечить срочные поставки оружия.

13 марта стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине.

Потенциально европейские союзники могут разместить миротворческие войска в Киеве, Одессе и Львове, говорит Макрон.