Сибига об участии ООН и ОБСЕ в мониторинге перемирия: Был негативный опыт, нужно обсуждать

Глава МИД напомнил о "минских процессах" и отметил, что Россия и сейчас может нарушить перемирие

Андрей Сибига (Фото: facebook.com/andrij.sybiha)

Организация объединенных наций и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могут не принять участия в мониторинге соблюдения перемирия, учитывая "негативный опыт" Украины 2014-2022 годов. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

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"Учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия", – отметил он.

Сибига подчеркнул, что Украине крайне необходимо получить "действенный механизм объективного контроля" за соблюдением перемирия, так как российская сторона может его нарушить. В подтверждение своих слов он напомнил о "горком опыте" "минского процесса", в рамках которого было достигнуто минимум 25 перемирий, и их Россия нарушала.

"[Горький опыт] показывает, что следует немедленно ожидать от российской стороны провокаций. Показывает, что россияне не придерживаются своих договоренностей и их практика – сразу нарушать эти перемирия", – отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что международный компонент должен принимать участие в мониторинге соблюдения перемирия, чтобы объективно фиксировать возможные нарушения и провокации со стороны России. Но без представителей Украины эта миссия невозможна.

По его словам, украинская сторона уже начала формировать команду, которая будет вырабатывать модальности и алгоритмы обеспечения этого процесса.

Что касается технического аспекта, то Сибига выступил за использование беспилотных технологий, которые Украина нарастила в последние годы.

"Это также предмет для обсуждения с нашими европейскими коллегами, с американской стороной, и мы сейчас также эти консультации проводим, я также провожу как министр, потому что здесь мы нуждаемся и в экспертизе, и в коллективной дипломатической мудрости", – сказал глава МИД.

Он в очередной раз подчеркнул, что речь идет исключительно о временном перемирии на 30 дней, но никак не о заморозке полномасштабной войны.