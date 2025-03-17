Україна вже обговорює з партнерами географію, мандат і кількість миротворців – Сибіга

Глава МЗС каже, що вже є чітке розуміння переліку країн, готових розмістити свої війська в Україні

Андрій Сибіга (Фото: Christophe Petit Tesson / EPA)

Вже є конкретний перелік країн, які готові надіслати війська як елементи майбутньої системи гарантій безпеки, наразі обговорюються деталі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Про конкретику – так, ми чітко розуміємо вже перелік країн, які готові розмістити свої війська як важливі дієві елементи майбутньої системи безпекових гарантій. Тому ми вже перебуваємо на етапі обговорення деталей", – зазначив він.

Деталі – це географія, кількість, мандат, уточнив він.

"Тобто це вже не абстрактні ідеї, це вже речі, які перебувають на стадії не обговорення, а імплементації", – сказав глава МЗС.

Він вважає, що наразі триває "такий динамічний геополітичний етап", коли Європа все більше усвідомлює необхідність брати відповідальність у свої руки за власну безпеку.

"Це правда, і це відбувається на наших очах. Ми бачимо всі ці останні заяви та ініціативи щодо необхідності переозброєння, більшої самодостатності, передусім в оборонній сфері, і це добре", – зазначив Сибіга.

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Країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.

Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.

За даними AP, є пропозиції дати дозвіл миротворцям відкривати вогонь у разі порушення перемир'я з боку РФ і забезпечити термінові постачання зброї.

13 березня стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні.

Потенційно європейські союзники можуть розмістити миротворчі війська у Києві, Одесі та Львові, каже Макрон.