Україна вже обговорює з партнерами географію, мандат і кількість миротворців – Сибіга
Вже є конкретний перелік країн, які готові надіслати війська як елементи майбутньої системи гарантій безпеки, наразі обговорюються деталі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.
"Про конкретику – так, ми чітко розуміємо вже перелік країн, які готові розмістити свої війська як важливі дієві елементи майбутньої системи безпекових гарантій. Тому ми вже перебуваємо на етапі обговорення деталей", – зазначив він.
Деталі – це географія, кількість, мандат, уточнив він.
"Тобто це вже не абстрактні ідеї, це вже речі, які перебувають на стадії не обговорення, а імплементації", – сказав глава МЗС.
Він вважає, що наразі триває "такий динамічний геополітичний етап", коли Європа все більше усвідомлює необхідність брати відповідальність у свої руки за власну безпеку.
"Це правда, і це відбувається на наших очах. Ми бачимо всі ці останні заяви та ініціативи щодо необхідності переозброєння, більшої самодостатності, передусім в оборонній сфері, і це добре", – зазначив Сибіга.
Читайте також: Сибіга про участь ООН та ОБСЄ у моніторингу перемир'я: Був негативний досвід, треба обговорювати
- Країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.
- Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.
- За даними AP, є пропозиції дати дозвіл миротворцям відкривати вогонь у разі порушення перемир'я з боку РФ і забезпечити термінові постачання зброї.
- 13 березня стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні.
- Потенційно європейські союзники можуть розмістити миротворчі війська у Києві, Одесі та Львові, каже Макрон.