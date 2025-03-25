Зеленський: У разі порушення Росією перемир'я Україна має сповіщати США
У разі порушення перемир'я з боку Росії Україна має негайно повідомити про це США й надати докази. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу з журналістами.
Президента запитали, чи передбачають домовленості, досягнуті на перемовинах в Саудівській Аравії, якісь наслідки для тієї сторони, яка порушить тишу. Він зазначив, що поставив аналогічне запитання.
"В стейтменті цього немає: Якщо хтось порушить, то... Я розумію чому. Тому що, американська сторона дуже хотіла, щоб усе це не зірвалося, перші домовленості. Тому не хотіли йти в багато деталей", – сказав Зеленський.
За його словами, станом на зараз американська сторона відповіла, що в разі, якщо Україна бачить порушення перемир'я, то має "по всіх лініях" звертатися до США з фактами й доказами цього порушення.
- 23 березня Bloomberg повідомляв, що США, як і місяць тому, хочуть домогтися припинення вогню в Україні до Великодня.
- 24 березня Держдеп США заявляв, що розбіжності між Україною та Росією, зокрема питання територій, будуть обговорюватися після перемир'я.
- 25 березня голова Міноборони заявив, що вдалося досягнути домовленостей про тишу в Чорному морі. Переміщення воєнних кораблів РФ буде вважатися порушенням домовленостей, і Україна застосує право на самозахист.