Частичное перемирие может начать действовать после публикации заявления США – Зеленский

Если частичное прекращение огня начнет действовать, то "будем делать свою работу", сказал глава государства

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что реализация договоренностей по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии может начаться после публикации заявления Вашингтона. Об этом он сказал журналистам во время пресс-подхода.

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"Министр обороны спросил американскую сторону, когда это может вступить в действие. Они считают, что после того, как американская сторона официально выходит со стейтментом, может быть начало имплементированных в этом документе решений", – заявил Зеленский.

По словам главы государства, ему нужно еще получить подтверждение от министра обороны. Если подтверждение будет получено, то "значит, будем делать свою работу", сказал Зеленский.

Тем временем Белый дом опубликовал официальные итоги переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Делегации договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Соединенные Штаты и Украина также согласились, что США, как и раньше, привержены содействию обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей.

Кроме того, Вашингтон и Киев договорились разработать меры по реализации соглашения президента США Дональда Трампа и президента Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

США и Украина приветствуют усилия третьих стран по поддержке выполнения энергетических и морских соглашений и будут продолжать работать над достижением крепкого и продолжительного мира.