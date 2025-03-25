Часткове перемир'я може почати діяти після публікації заяви США – Зеленський

Якщо часткове припинення вогню почне діяти, то "будемо робити свою роботу", сказав глава держави

Володимир Зеленський (Фото: пресслужба ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що реалізація домовленостей за результатами переговорів з США у Саудівській Аравії може початися після публікації заяви Вашингтона. Про це він сказав журналістам під час преспідходу.

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"Міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію. Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок імплементованих у цьому документі рішень", – заявив Зеленський.

За словами глави держави, йому треба ще отримати підтвердження від міністра оборони. Якщо підтвердження буде отримано, то "значить, будемо робити свою роботу", сказав Зеленський.

Тим часом Білий дім опублікував офіційні підсумки перемовин з Україною в Саудівській Аравії. Делегації домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Також Сполучені Штати та Україна погодилися, що США, як і раніше, віддані сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув’язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей.

Крім цього Вашингтон та Київ домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента США Дональда Трампа та президента Зеленського про заборону ударів по енергетичних об’єктах Росії та України.

США та Україна вітають зусилля третіх країн щодо підтримки виконання енергетичних і морських угод та продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру.