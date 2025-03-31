Єрмак: Росія робить все, щоб повномасштабна війна не завершувалася
Росія робить все, щоб повномасштабна війна в Україні не завершувалася. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Він зазначив, що Москва порушує енергетичне перемир'я та затягує завершення повномасштабної війни своїми атаками по цивільних та активними діями на фронті.
Голова ОП зазначив, що Україна давно запропонувала всеохоплююче припинення вогню і продемонструвала готовність до справедливого миру.
"Росія ж робить все, щоб війна не завершувалася", – підкреслив Єрмак.
Напередодні президент США Дональд Трамп також признав, що Росія затягує з перемир'ям і припиненням повномасштабної війни. Але, за його словами, диктатор Володимир Путін нібито все ж таки хоче миру. Проте держсекретар США не зміг відповісти, чи дійсно Росія затягує переговори про мир.
- 28 березня повідомлялося, що Росія знову порушила енергетичне перемир'я та обстріляла об'єкти Нафтогазу.
- 29 березня віцепрезидент Трампа Венс вважає, що припинення вогню в енергетиці вже діє. А 30 березня президент Зеленський заявив, що неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі і зазначив, що Україна очікує реакції.
- 31 березня повідомлялося, що Трамп встановив для Путіна "психологічний дедлайн", щоб погодитися на перемир'я.