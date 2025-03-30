Зеленський: Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі, Україна очікує реакції

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росія майже щодобово завдає масштабних ударів безпілотниками по українських містах, що потребує реакції з боку союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 березня.

"За минулу ніч (28 березня. – Ред.) було загалом 172 ударні дрони, більше ніж сотня – це "шахеди". Фактично щодобово зараз такі масштабні удари безпілотників. Ще – ракетні загрози, балістика", – сказав він.

За словами президента, регулярні російські масовані атаки руйнують міжнародні зусилля із завершення російсько-української війни дипломатичним шляхом.

"Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по наших людях, але й по всіх міжнародних зусиллях – по дипломатії, якою намагаємося завершити цю війну", – сказав Зеленський.

Він закликав союзників України відреагувати на російський терор і посилити тиск на Росію.

"Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Сильна реакція дуже потрібна – передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію", – заявив президент.