Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою: є постраждалі, виникла пожежа – фото

Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль курсом на Кривий Ріг

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Вдень у суботу, 29 березня, у місті Кривий Ріг пролунав вибух. Попередньо, росіяни завдали удару балістичною ракетою. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та Повітряні сили Збройних Сил України.

"Кривий Ріг. Гучно. Усі деталі згодом", – написав Лисак.

Водночас керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що росіяни атакували місто балістикою.

"Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи", – додав він.

Об 11:24 ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Об 11:26 військові повідомили про швидкісну ціль курсом на Кривий Ріг.

Згодом Лисак написав, що, попередньо, є постраждала. Через атаку виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру.

ДОПОВНЕНО О 12:11. Вілкул заявив, що кількість постраждалих збільшилася до п’яти людей. Усі в стані середньої тяжкості. За його словами, окупанти вдарили по щільній міській забудові.

Лисак уточнив, що пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, школу, автомийку.

ДОПОВНЕНО О 12:55. Вілкул повідомив, що у Кривому Розі вже шість постраждалих.

"Штаб допомоги людям розгортається у найближчій школі – там де й минулого разу, місцеві зрозуміють. Допомога будівельними матеріалами, комунальні бригади, заяви на матеріальну допомогу від міста", – додав він.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про сім постраждалих.

В результаті атаки спалахнув легковий автомобіль, який рятувальники оперативно загасили. Пошкоджено багатоповерхівки, магазин, автомийку та інфраструктурний об’єкт, а також понад 20 автомобілів.

Лисак також повідомив про сім постраждалих. З них троє – ушпиталені. У пацієнтів забої, осколкові поранення, різані рани. Лікарі оцінюють стан усіх як середньої тяжкості.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ОГП

Фото: ОГП

У ніч проти 29 березня росіяни масовано атакували Дніпро ударними дронами. Загинули чотири людини, ще понад 20 – постраждали.

Всього тієї ночі окупанти запустили по Україні понад 170 безпілотників. Є наслідки у трьох областях.