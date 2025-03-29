Росіяни вночі атакували Україну 172 БпЛА: сили ППО збили 94 з них

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 29 березня окупанти атакували Україну понад 170 безпілотниками, сили протиповітряної оборони збили майже сотню ворожих БпЛА. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:00 28 березня росіяни атакували 172 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (тимчасово окупований Крим).

Станом на 08:30 підтверджено збиття 94 безпілотників на півночі, сході та в центрі країни. Ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровська, Харківська та Сумська області.

У Дніпрі через російську атаку загинули чотири людини. Ще понад 20 – отримали поранення. Вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше 10 – пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки транспортних засобів.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували дронами села Федорівка, Мосьпанове та Кочеток в Чугуївському районі, Вінницькі Івани в Богодухівському районі та місто Куп’янськ. Про постраждалих через атаки дронів інформація не надходила, але є пошкодження.

Сумська ОВА повідомила про атаку БпЛА на три громади – Білопільську, Боромлянську та Чернеччинську. Про постраждалих не повідомлялося.