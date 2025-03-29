Россияне ночью атаковали Украину 172 БпЛА: силы ПВО сбили 94 из них
В ночь на 29 марта оккупанты атаковали Украину более 170 беспилотниками, силы противовоздушной обороны сбили почти сотню вражеских БпЛА. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 20:00 28 марта россияне атаковали 172 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (временно оккупированный Крым).
По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 94 беспилотников на севере, востоке и в центре страны. Еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская и Сумская области.
В Днепре из-за российской атаки погибли четыре человека. Еще более 20 получили ранения. Огнем уничтожены четыре частных дома, еще не менее 10 – повреждены. Повреждены и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки транспортных средств.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали дронами села Федоровка, Мосьпаново и Кочеток в Чугуевском районе, Винницкие Иваны в Богодуховском районе и город Купянск. О пострадавших из-за атаки дронов информация не поступала, но есть повреждения.
Сумская ОВА сообщила об атаке БпЛА на три общины – Белопольскую, Боромлянскую и Чернеччинскую. О пострадавших не сообщалось.
- В ночь на 27 марта под массированной атакой российских дронов оказались Днепр и Харьков. Есть пострадавшие и разрушения.
- В ту ночь оккупанты выпустили по Украине 86 беспилотников и баллистическую ракету. Силы ПВО сбили 42 БПЛА, еще 26 локационно потеряны.
- В ночь на 28 марта оккупанты запустили по Украине 163 БпЛА. Сообщалось о последствиях в семи областях.