Россияне ночью атаковали Украину 172 БпЛА: силы ПВО сбили 94 из них

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 29 марта оккупанты атаковали Украину более 170 беспилотниками, силы противовоздушной обороны сбили почти сотню вражеских БпЛА. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 20:00 28 марта россияне атаковали 172 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (временно оккупированный Крым).

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 94 беспилотников на севере, востоке и в центре страны. Еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская и Сумская области.

В Днепре из-за российской атаки погибли четыре человека. Еще более 20 получили ранения. Огнем уничтожены четыре частных дома, еще не менее 10 – повреждены. Повреждены и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки транспортных средств.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали дронами села Федоровка, Мосьпаново и Кочеток в Чугуевском районе, Винницкие Иваны в Богодуховском районе и город Купянск. О пострадавших из-за атаки дронов информация не поступала, но есть повреждения.

Сумская ОВА сообщила об атаке БпЛА на три общины – Белопольскую, Боромлянскую и Чернеччинскую. О пострадавших не сообщалось.