В Днепре уже 21 пострадавший в результате российской атаки "шахедами" 28 марта

В Днепре уже 21 пострадавший в результате российской атаки "шахедами" 28 мартадополнено
В Днепре количество пострадавших в результате российского дронового удара вечером в пятницу, 28 марта, увеличилось почти до двух десятков. Еще четыре человека погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он заявил, что известно о 19 пострадавших.
По словам Лысака, из-за вечерней атаки БпЛА в Днепре повреждены несколько многоэтажек. Возникли пожары почти в десятке частных домов. Загорелись гаражи и СТО.
Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать.
Вечером 28 марта оккупанты массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками. Россияне направили на город более 20 дронов, большинство из них удалось сбить.
ДОПОЛНЕНО В 06:50. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что травмирован 21 человек.
Массированный удар спровоцировал масштабные разрушения и пожары. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль.
Повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.
- В ночь на 27 марта под массированной атакой российских дронов оказались Днепр и Харьков. Есть пострадавшие и разрушения.
- В ту ночь оккупанты выпустили по Украине 86 беспилотников и баллистическую ракету. Силы ПВО сбили 42 БпЛА, еще 26 локационно потеряны.
- В ночь на 28 марта оккупанты массированно атаковали Полтаву, под ударом были административные здания нефтегазовой промышленности и гражданская инфраструктура.