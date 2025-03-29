В Днепре уже 21 пострадавший в результате российской атаки "шахедами" 28 марта

Возникли пожары в почти десятке частных домов, загорелись гаражи и СТО

Последствия атаки (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Днепре количество пострадавших в результате российского дронового удара вечером в пятницу, 28 марта, увеличилось почти до двух десятков. Еще четыре человека погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Он заявил, что известно о 19 пострадавших.

По словам Лысака, из-за вечерней атаки БпЛА в Днепре повреждены несколько многоэтажек. Возникли пожары почти в десятке частных домов. Загорелись гаражи и СТО.

Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать.

Вечером 28 марта оккупанты массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками. Россияне направили на город более 20 дронов, большинство из них удалось сбить.

ДОПОЛНЕНО В 06:50. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что травмирован 21 человек.

Массированный удар спровоцировал масштабные разрушения и пожары. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль.

Повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция