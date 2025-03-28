Россияне атаковали Днепр дронами – загорелись пожары
Россияне атаковали Днепр беспилотниками – в городе гремели взрывы, вспыхнуло несколько пожаров. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
По предварительным данным, есть повреждения в жилом секторе.
Данные об атаке уточняются, отметил Лысак.
Чиновник призвал жителей оставаться в безопасных местах.
В области продолжается воздушная тревога.
- 26 марта оккупанты нанесли один из самых массированных ударов по Днепру – было повреждено 20 многоэтажек.
- В ночь на 28 марта россияне атаковали Украину более 160 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, есть последствия на земле в семи областях.
- Оккупанты массированно атаковали Полтаву, под ударом были административные здания нефтегазовой промышленности и гражданская инфраструктура.