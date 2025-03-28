Россияне атаковали Днепр дронами – загорелись пожары

По предварительным данным, есть повреждения в жилом секторе

Иллюстративное фото: Pacific Press

Россияне атаковали Днепр беспилотниками – в городе гремели взрывы, вспыхнуло несколько пожаров. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

По предварительным данным, есть повреждения в жилом секторе.

Данные об атаке уточняются, отметил Лысак.

Чиновник призвал жителей оставаться в безопасных местах.

В области продолжается воздушная тревога.