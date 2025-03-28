Росіяни атакували Дніпро – є постраждалі, пожежі в ресторанному комплексі та будинках

Попередньо, є пошкодження у житловому секторі

Фото: Telegram Сергія Лисака

Росіяни атакували Дніпро безпілотниками – у місті лунали вибухи, зайнялися декілька пожеж. Про це повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак.

За попередніми даними, є пошкодження у житловому секторі.

Дані про атаку уточнюються, зазначив Лисак.

Чиновник закликав жителів залишатися у безпечних місцях.

В області триває повітряна тривога.

ОНОВЛЕНО. До лікарні доставили чотирьох поранених, написав Лисак. Інформація оновлюватиметься.

Через російську атаку сталася масштабна пожежа у ресторанному комплексі, також зайнялися багатоповерхівка та приватні будинки.

На місцях працюють рятувальники, зауважив чиновник.

ОНОВЛЕНО о 23:11. Попередньо, через атаку загинула людина.

Наразі відомо про шістьох постраждалих: серед них 27-річна вагітна жінка, що отримала колото-рублену рану.

Двоє поранених перебувають у тяжкому стані – йдеться про 69-річних чоловіка та жінку.

"Всі служби на місцях – надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники. В комунікації з містом щодо ліквідації наслідків злочинів росіян", – зазначив начальник ОВА.

Фото: Telegram Сергія Лисака

Фото: Telegram Сергія Лисака