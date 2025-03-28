Росіяни атакували Дніпро – є постраждалі, пожежі в ресторанному комплексі та будинках

Росіяни атакували Дніпро – є постраждалі, пожежі в ресторанному комплексі та будинкахоновлено
Росіяни атакували Дніпро безпілотниками – у місті лунали вибухи, зайнялися декілька пожеж. Про це повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак.
За попередніми даними, є пошкодження у житловому секторі.
Дані про атаку уточнюються, зазначив Лисак.
Чиновник закликав жителів залишатися у безпечних місцях.
В області триває повітряна тривога.
ОНОВЛЕНО. До лікарні доставили чотирьох поранених, написав Лисак. Інформація оновлюватиметься.
Через російську атаку сталася масштабна пожежа у ресторанному комплексі, також зайнялися багатоповерхівка та приватні будинки.
На місцях працюють рятувальники, зауважив чиновник.
ОНОВЛЕНО о 23:11. Попередньо, через атаку загинула людина.
Наразі відомо про шістьох постраждалих: серед них 27-річна вагітна жінка, що отримала колото-рублену рану.
Двоє поранених перебувають у тяжкому стані – йдеться про 69-річних чоловіка та жінку.
"Всі служби на місцях – надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники. В комунікації з містом щодо ліквідації наслідків злочинів росіян", – зазначив начальник ОВА.
- 26 березня окупанти завдали один з наймасованіших ударів по Дніпру – було пошкоджено 20 багатоповерхівок.
- У ніч проти 28 березня росіяни атакували Україну понад 160 ударними безпілотниками і дронами-імітаторами, є наслідки на землі у семи областях.
- Окупанти масовано атакували Полтаву, під ударом були адміністративні будівлі нафтогазової промисловості та цивільна інфраструктура.