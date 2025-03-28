Росіяни атакували Україну 163 БпЛА: є наслідки у семи областях
У ніч проти 28 березня росіяни запустили по Україні понад 160 ударних безпілотників і дронів-імітаторів, є наслідки на землі у семи областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 18:00 27 березня росіяни атакували 163 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Станом на 09:00 підтверджено збиття 89 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни. 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Запорізька, Полтавська, Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області.
У Полтаві під ударом були адміністративні будівлі нафтогазової промисловості та цивільна інфраструктура. Обійшлося без постраждалих.
Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що окупанти атакували Запоріжжя та район 17 "шахедами". Поранений 19-річний чоловік. Наразі його стан стабільний та все ж він є під наглядом лікарів.
Пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок та будівлі в дачному кооперативі.
За даними Миколаївської ОВА, у регіоні під атакою перебувало місто Вознесенськ. Внаслідок обстрілу зайнялося складське приміщення агропромислового об'єкта. Постраждалих немає.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Одеській області внаслідок ворожої атаки виникло загоряння гаражів, господарської споруди, пошкоджені приватні будинки.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
У Сумській області окупанти атакували дроном Глухівську громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення релігійної установи, заявили в ОВА.
Дніпропетровська ОВА повідомила, що окупанти вдарили дронами по Васильківській громаді Синельниківського району. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства. А в Петриківській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
У селі Бугаївка Чугуївського району Харківської області близько 20:40 27 березня внаслідок дронового удару горів будинок на площі 300 квадратних метрів, заявив глава ОВА Олег Синєгубов.
- У ніч проти 27 березня під масованою атакою російських дронів опинилися Дніпро та Харків. Є постраждалі та руйнування.
- Тієї ночі окупанти випустили по Україні 86 безпілотників та балістичну ракету. Сили ППО збили 42 БпЛА, ще 26 локаційно втрачені.