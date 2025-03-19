Сергій Флеш заявив, що серед дронів, якими Росія атакує Україну, 70% – імітатори
Наразі кількість дронів-імітаторів, що відвертають увагу української протиповітряної оборони під час російських атак, зросла до 70%. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив голова Центру радіотехнологій, фахівець зі зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов.
Він, аналізуючи статистику щодо БпЛА, яку надають Повітряні сили Збройних Сил України, заявив, що більша частина безпілотників – це все ще не ударні "шахеди".
"Це так звані "Гербери" і "Пародії", призначені для того, щоб відволікати нашу ППО та сіяти паніку серед населення", – сказав Флеш.
Він зазначив, що сили протиповітряної оборони вимушені реагувати, тому що не завжди можуть відрізнити, чи бойова ціль, чи ні, і частіше стріляють.
"Наразі кількість таких цілей, що відволікають, зросла до 70% від загальної. Вони не залітають далеко, падають в наших лісах, бо їх валить РЕБ", – стверджує Бескрестнов.
Він додав, що такі дрони для цього і створені – як примітивний, дуже дешевий засіб відвернути увагу. Флеш висловив думку, що кількість імітаторів зростатиме, адже вони дешеві у виробництві.
- З вечора 17 березня і в ніч проти 18 березня РФ атакувала Україну майже 140 безпілотниками. Збито 63 БпЛА, 64 імітатори локаційно втрачено.
- У ніч проти 19 березня Росія вдарила по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М", чотирма С-300 і 145 дронами. Сили ППО збили 72 БпЛА, ще понад 60 – локаційно втрачені.