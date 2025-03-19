Сергій Флеш заявив, що серед дронів, якими Росія атакує Україну, 70% – імітатори

Такі дрони не залітають далеко, вони падають під впливом засобів радіоелектронної боротьби, заявив Сергій Бескрестнов

Полювання на дрони (Фото: Володимир Зеленський/Facebook)

Наразі кількість дронів-імітаторів, що відвертають увагу української протиповітряної оборони під час російських атак, зросла до 70%. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив голова Центру радіотехнологій, фахівець зі зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він, аналізуючи статистику щодо БпЛА, яку надають Повітряні сили Збройних Сил України, заявив, що більша частина безпілотників – це все ще не ударні "шахеди".

"Це так звані "Гербери" і "Пародії", призначені для того, щоб відволікати нашу ППО та сіяти паніку серед населення", – сказав Флеш.

Він зазначив, що сили протиповітряної оборони вимушені реагувати, тому що не завжди можуть відрізнити, чи бойова ціль, чи ні, і частіше стріляють.

"Наразі кількість таких цілей, що відволікають, зросла до 70% від загальної. Вони не залітають далеко, падають в наших лісах, бо їх валить РЕБ", – стверджує Бескрестнов.

Він додав, що такі дрони для цього і створені – як примітивний, дуже дешевий засіб відвернути увагу. Флеш висловив думку, що кількість імітаторів зростатиме, адже вони дешеві у виробництві.