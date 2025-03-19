Сергей Флэш заявил, что среди дронов, которыми Россия атакует Украину, 70% – имитаторы
Сейчас количество дронов-имитаторов, отвлекающих внимание украинской противовоздушной обороны во время российских атак, возросло до 70%. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Центра радиотехнологий, специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов.
Он, анализируя статистику по БпЛА, предоставляемую Воздушными силами Вооруженных Сил Украины, заявил, что большая часть беспилотников – это все еще не ударные "шахеды".
"Это так называемые "Герберы" и "Пародии", предназначенные для того, чтобы отвлекать нашу ПВО и сеять панику среди населения", – сказал Флэш.
Он отметил, что силы противовоздушной обороны вынуждены реагировать, потому что не всегда могут отличить, боевая цель или нет, и чаще стреляют.
"Сейчас количество таких целей, которые отвлекают, возросло до 70% от общей. Они не залетают далеко, падают в наших лесах, потому что их валит РЭБ", – утверждает Бескрестнов.
Он добавил, что такие дроны для этого и созданы – как примитивное, очень дешевое средство отвлечь внимание. Флэш выразил мнение, что количество имитаторов будет расти, ведь они дешевые в производстве.
- С вечера 17 марта и в ночь на 18 марта РФ атаковала Украину почти 140 беспилотниками. Сбито 63 БпЛА, 64 имитатора локационно потеряно.
- В ночь на 19 марта Россия ударила по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", четырьмя С-300 и 145 дронами. Силы ПВО сбили 72 БпЛА, еще более 60 – локационно потеряны.