Россияне атаковали Украину 163 БпЛА: есть последствия в семи областях

Силы противовоздушной обороны сбили 89 БпЛА, еще более 50 – локационно потеряны

Последствия атаки в Одесской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 28 марта россияне запустили по Украине более 160 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия на земле в семи областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 18:00 27 марта россияне атаковали 163 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 89 беспилотников на юге, севере и в центре страны. 51 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Запорожская, Полтавская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.

В Полтаве под ударом находились административные здания нефтегазовой промышленности и гражданская инфраструктура. Обошлось без пострадавших.

Фото: ГСЧС Полтавской области

Фото: ГСЧС Полтавской области

Запорожская областная военная администрация сообщила, что оккупанты атаковали Запорожье и район 17 "шахедами". Ранен 19-летний мужчина. Сейчас его состояние стабильное, но он все же находится под наблюдением врачей.

Повреждены многоэтажки, частный дом и здания в дачном кооперативе.

По данным Николаевской ОВА, в регионе под атакой находился город Вознесенск. В результате обстрела загорелось складское помещение агропромышленного объекта. Пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Николаевской области

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одесской области в результате вражеской атаки возникло возгорание гаражей, хозяйственного сооружения, повреждены частные дома.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Фото: ГСЧС Одесской области

Фото: ГСЧС Одесской области

В Сумской области оккупанты атаковали дроном Глуховскую общину. В результате обстрела повреждено помещение религиозного учреждения, заявили в ОВА.

Днепропетровская ОВА сообщила, что оккупанты ударили дронами по Васильковской общине Синельниковского района. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия. А в Петриковской общине Днепровского района в результате атаки БпЛА поврежден инфраструктурный объект.

В селе Бугаевка Чугуевского района Харьковской области около 20:40 27 марта в результате дронового удара горел дом на площади 300 квадратных метров, заявил глава ОВА Олег Синегубов.