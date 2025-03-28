В больнице умер мужчина, получивший ожоги 90% тела из-за атаки РФ на Кропивницкий 20 марта

В ночь на 20 марта Кропивницкий пережил самую массовую дроновую атаку с начала большой войны

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы во время российской атаки на Кропивницкий на прошлой неделе. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

По его словам, в результате вражеской атаки на Кропивницкий 20 марта мужчина получил ожоги почти 90% тела.

Все эти дни врачи боролись за его жизнь, но ранения были слишком тяжелыми.

В ночь на 20 марта Россия массово атаковала ударными дронами город Кропивницкий. Это была самая массовая российская атака на город с начала полномасштабной войны. Было известно о восьми пострадавших, включая ребенка.

В ночь на 27 марта под массированной атакой российских дронов оказались Днепр и Харьков. Есть пострадавшие и разрушения.

В ту ночь оккупанты выпустили по Украине 86 беспилотников и баллистическую ракету. Силы ПВО сбили 42 БпЛА, еще 26 локационно потеряны.