Зеленский: Невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь, Украина ожидает реакции

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия почти ежесуточно наносит масштабные удары беспилотниками по украинским городам, что требует реакции со стороны союзников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 марта.

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"За минувшую ночь (28 марта. – Ред.) было в общей сложности 172 ударные дроны, более сотни – это "шахеды". Фактически ежесуточно сейчас такие масштабные удары беспилотников. Еще – ракетные угрозы, баллистика", – сказал он.

По словам президента, регулярные российские массированные атаки разрушают международные усилия по завершению российско-украинской войны дипломатическим путем.

"Партнерам должно быть понятно, что это российские удары не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям – по дипломатии, которой пытаемся завершить эту войну", – сказал Зеленский.

Он призвал союзников Украины отреагировать на российский террор и усилить давление на Россию.

"Невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем реакции, серьезной реакции. Сильная реакция очень нужна – прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию", – заявил президент.