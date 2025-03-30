Зеленский: Невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь, Украина ожидает реакции
Россия почти ежесуточно наносит масштабные удары беспилотниками по украинским городам, что требует реакции со стороны союзников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 марта.
"За минувшую ночь (28 марта. – Ред.) было в общей сложности 172 ударные дроны, более сотни – это "шахеды". Фактически ежесуточно сейчас такие масштабные удары беспилотников. Еще – ракетные угрозы, баллистика", – сказал он.
По словам президента, регулярные российские массированные атаки разрушают международные усилия по завершению российско-украинской войны дипломатическим путем.
"Партнерам должно быть понятно, что это российские удары не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям – по дипломатии, которой пытаемся завершить эту войну", – сказал Зеленский.
Он призвал союзников Украины отреагировать на российский террор и усилить давление на Россию.
"Невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем реакции, серьезной реакции. Сильная реакция очень нужна – прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию", – заявил президент.
- Вечером 28 марта оккупанты массированно атаковали Днепр беспилотниками – погибли четыре человека, пострадали 25.
- Днем 29 марта россияне осуществили ракетную атаку по Кривому Рогу – пострадали девять человек.
- Вечером 29 марта россияне ударили беспилотниками по Харькову. В частности, попали в военный госпиталь. Два человека погибли, 30 пострадали.