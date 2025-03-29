Россияне атаковали дронами Харьков – есть погибшие и пострадавший

Россияне атаковали дронами Харьков – есть погибшие и пострадавшийобновлено
Россияне ударили беспилотниками по Харькову – есть погибшие и пострадавший, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Оккупанты нанесли ряд ударов по Шевченковскому району города. Предварительно РФ использовала беспилотники типа Shahed.
Пока известно о двух пострадавших.
Еще один удар РФ совершила по Холодногорскому району, обошлось без раненых.
На места попадания выехали соответствующие службы, отметил Синегубов.
ОБНОВЛЕНО в 21:31. В Шевченковском районе произошло попадание российского БПЛА в частный дом.
Два человека погибли, один ранен, сообщил глава ОВА.
- Вечером 28 марта оккупанты массированно атаковали Днепр беспилотниками – погибли четыре человека, пострадали 25.
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