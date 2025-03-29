Россияне атаковали дронами Харьков – есть погибшие и пострадавший
Иллюстративное фото: Pacific Press

Россияне ударили беспилотниками по Харькову – есть погибшие и пострадавший, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Оккупанты нанесли ряд ударов по Шевченковскому району города. Предварительно РФ использовала беспилотники типа Shahed.

Пока известно о двух пострадавших.

Еще один удар РФ совершила по Холодногорскому району, обошлось без раненых.

На места попадания выехали соответствующие службы, отметил Синегубов.

ОБНОВЛЕНО в 21:31. В Шевченковском районе произошло попадание российского БПЛА в частный дом.

Два человека погибли, один ранен, сообщил глава ОВА.

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