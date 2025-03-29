Росіяни атакували дронами Харків – є загиблі та постраждалий

Ілюстративне фото: Pacific Press

Росіяни вдарили безпілотниками по Харкову – є загиблі та постраждалий, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

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Окупанти здійснили низку ударів по Шевченківському району міста. Попередньо, РФ використала безпілотники типу Shahed.

Наразі відомо про двох постраждалих.

Ще один удар РФ здійснила по Холодногірському районі, обійшлося без поранених.

На місця влучання виїхали відповідні служби, зазначив Синєгубов.

ОНОВЛЕНО о 21:31. У Шевченківському районі відбулося влучення російського БпЛА у приватний будинок.

Двоє людей загинуло, один поранений, повідомив голова ОВА.