Росіяни атакували дронами Харків – є загиблі та постраждалий

Росіяни атакували дронами Харків – є загиблі та постраждалийоновлено
Росіяни вдарили безпілотниками по Харкову – є загиблі та постраждалий, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.
Окупанти здійснили низку ударів по Шевченківському району міста. Попередньо, РФ використала безпілотники типу Shahed.
Наразі відомо про двох постраждалих.
Ще один удар РФ здійснила по Холодногірському районі, обійшлося без поранених.
На місця влучання виїхали відповідні служби, зазначив Синєгубов.
ОНОВЛЕНО о 21:31. У Шевченківському районі відбулося влучення російського БпЛА у приватний будинок.
Двоє людей загинуло, один поранений, повідомив голова ОВА.
- Ввечері 28 березня окупанти масовано атакували Дніпро безпілотниками – загинули чотири людини, постраждали 25.
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