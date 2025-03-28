Держсекретар Трампа не зміг відповісти, чи затягує Росія переговори

Рубіо зазначив, що "майже від самого початку говорив, що ця війна є складною"

Марко Рубіо (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо не зміг відповісти на питання, чи діє Росія з добрими намірами та чи затягує вона процес переговорів щодо війни проти України. Про це чиновник розповів під час пресконференції.

Журналіст нагадав Рубіо: місяць тому, під час американо-російських перемовин у Саудівській Аравії, посадовець заявляв, що "досить скоро" Штати з'ясують, чи діє РФ з добрими намірами, чи – ні. Держсекретаря запитали, якої думки він дійшов відтоді.

"Ну, я не готовий виносити судження щодо цього. Вони [росіяни] зустрічаються з нами. Вони розмовляють з нами. Вони роблять пропозиції. Вони погоджуються на припинення вогню, але на умовах, які ми маємо проаналізувати", – відповів Рубіо.

На уточнення, чи це є фактично затягуванням часу з боку РФ, держсекретар заявив: "Я б не став... я не готовий схарактеризувати це як те чи інше".

Рубіо зазначив, що "майже від самого початку говорив, що ця війна є складною".

"Як ви бачите, вона (повномасштабна фаза війни. – Ред.) триває вже три роки. І я ніколи не казав, що це буде просто. Попереду багато роботи з обома сторонами, зокрема з російською стороною, з якою ми не розмовляли роками", – додав посадовець.