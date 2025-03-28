Держсекретар Трампа не зміг відповісти, чи затягує Росія переговори
Державний секретар США Марко Рубіо не зміг відповісти на питання, чи діє Росія з добрими намірами та чи затягує вона процес переговорів щодо війни проти України. Про це чиновник розповів під час пресконференції.
Журналіст нагадав Рубіо: місяць тому, під час американо-російських перемовин у Саудівській Аравії, посадовець заявляв, що "досить скоро" Штати з'ясують, чи діє РФ з добрими намірами, чи – ні. Держсекретаря запитали, якої думки він дійшов відтоді.
"Ну, я не готовий виносити судження щодо цього. Вони [росіяни] зустрічаються з нами. Вони розмовляють з нами. Вони роблять пропозиції. Вони погоджуються на припинення вогню, але на умовах, які ми маємо проаналізувати", – відповів Рубіо.
На уточнення, чи це є фактично затягуванням часу з боку РФ, держсекретар заявив: "Я б не став... я не готовий схарактеризувати це як те чи інше".
Рубіо зазначив, що "майже від самого початку говорив, що ця війна є складною".
"Як ви бачите, вона (повномасштабна фаза війни. – Ред.) триває вже три роки. І я ніколи не казав, що це буде просто. Попереду багато роботи з обома сторонами, зокрема з російською стороною, з якою ми не розмовляли роками", – додав посадовець.
- Також держсекретар заявив, що США прагнутимуть досягти угоди "стільки, скільки буде потрібно", але він не може гарантувати, що вона буде укладена через тиждень чи місяць.
- Напередодні, 26 березня, президент США Трамп визнав, що російський диктатор Путін, напевно, намагається відтермінувати повне перемир'я з Україною.