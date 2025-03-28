Госсекретарь Трампа не смог ответить, затягивает ли Россия переговоры

Рубио отметил, что "почти с самого начала говорил, что эта война сложная"

Марко Рубио (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио не смог ответить на вопросы, действует ли Россия с благими намерениями и затягивает ли она переговорный процесс по войне против Украины. Об этом чиновник рассказал во время пресс-конференции.

Журналист напомнил Рубио: месяц назад, во время американо-российских переговоров в Саудовской Аравии, чиновник заявлял, что "достаточно скоро" Штаты выяснят, действует ли РФ с благими намерениями или нет. Госсекретаря спросили, к какому мнению он пришел с тех пор.

"Ну, я не готов выносить суждения по этому поводу. Они [россияне] встречаются с нами. Они разговаривают с нами. Они делают предложения. Они соглашаются на прекращение огня, но на условиях, которые мы должны проанализировать", – ответил Рубио.

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На уточнение, является ли это фактически затягиванием времени со стороны РФ, госсекретарь заявил: "Я бы не стал... я не готов охарактеризовать это как то или иное".

Рубио отметил, что "почти с самого начала говорил, что эта война сложная".

"Как вы видите, она (полномасштабная фаза войны. – Ред.) длится уже три года. И я никогда не говорил, что это будет просто. Впереди много работы с обеими сторонами, в том числе с российской стороной, с которой мы не разговаривали годами", – добавил чиновник.