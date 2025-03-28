Рубио отрицает, что США продолжают расследовать похищение украинских детей Россией

Программа не возобновлена и не финансируется, заявил госсекретарь США

Марко Рубио (Фото: ЕРА/JACK GUEZ)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции, что решение приостановить программу по поиску украинских детей, незаконно вывезенных Россией, не отменяли.

"Программа не восстановлена и не финансируется. Она была частью примененных сокращений. Но мы обеспечили безопасность данных и гарантировали, что они у нас есть и могут быть переданы любым соответствующим органам", – сказал он.

Ранее Reuters писало, что инициатива по отслеживанию похищенных Россией украинских детей получит краткосрочное финансирование от США.

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский в интервью CBN говорил, что удалось подтвердить похищение Россией 19 500 детей.

Программа "Ukraine Conflict Observatory" под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета помогла отследить тысячи из них. О ее приостановлении администрацией президента США Дональда Трампа стало известно 14 марта.

18 марта 2025 года стало известно, что приостановка "Ukraine Conflict Observatory" могла привести к удалению информации о 35 000 похищенных Россией украинских детей.

19 марта Госдепартамент США опроверг сообщение об удалении информации.