Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность посла в ООН. Она нужна ему в Конгрессе

Медиа писали, что кандидатура Стефаник оказалась под угрозой из-за давления со стороны Республиканской партии, чтобы она отказалась от должности

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент Дональд Трамп отозвал кандидатуру Элиз Стефаник на должность посла США в ООН, объяснив, что ему нужен ее голос в Палате представителей. Об этом пишут CBS News и Politico.

"В процессе реализации нашей повестки дня "Америка прежде всего" крайне важно сохранить каждое республиканское место в Конгрессе. Мы должны быть едины, чтобы достичь нашей цели, и Элиз Стефаник была жизненно важной частью наших усилий изначально", – написал Трамп в Truth Social.

Американский президент добавил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе, чтобы помочь ему реализовать "исторические налоговые льготы, создание больших рабочих мест, рекордный экономический рост, обеспеченную границу, энергетическое доминирование, мир через силу и многое другое, чтобы мы могли сделать Америку великой снова".

Ранее американские медиа сообщали, что кандидатура Стефаник оказалась под угрозой из-за давления со стороны Республиканской партии, чтобы она отказалась от должности.

Несколько источников сообщили CBS News, что велись обсуждения о целесообразности отзыва ее кандидатуры. Стефаник не подала в отставку из Конгресса, и ввиду незначительного превосходства республиканцев в Палате представителей им важно сохранить каждый голос. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон был проинформирован об этих разговорах.

Сейчас у республиканцев есть 218 мест в Палате, у демократов – 213, а четыре места остаются вакантными.