Трамп відкликав кандидатуру Стефанік на посаду посла в ООН. Вона потрібна йому в Конгресі

Медіа писали, що кандидатура Стефанік опинилася під загрозою через тиск із боку Республіканської партії, щоб вона відмовилася від посади

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент Дональд Трамп відкликав кандидатуру Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН, пояснивши, що йому потрібен її голос у Палаті представників. Про це пишуть CBS News та Politico.

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"У процесі реалізації нашого порядку денного "Америка передусім" вкрай важливо зберегти кожне республіканське місце в Конгресі. Ми повинні бути єдині, щоб досягти нашої мети, і Еліз Стефанік була життєво важливою частиною наших зусиль із самого початку", – написав Трамп у Truth Social.

Американський президент додав, що попросив Стефанік залишитися в Конгресі, щоб допомогти йому реалізувати "історичні податкові пільги, створення великих робочих місць, рекордне економічне зростання, забезпечений кордон, енергетичне домінування, мир через силу та багато іншого, щоб ми могли зробити Америку великою знову".

Раніше американські медіа повідомляли, що кандидатура Стефанік опинилася під загрозою через тиск із боку Республіканської партії, щоб вона відмовилася від посади.

Декілька джерел повідомили CBS News, що велися обговорення щодо доцільності відкликання її кандидатури. Стефанік не подала у відставку з Конгресу, і з огляду на незначну перевагу республіканців у Палаті представників, їм важливо зберегти кожен голос. Спікер Палати представників Майк Джонсон був поінформований про ці розмови.

Зараз у республіканців є 218 місць у Палаті, у демократів — 213, а чотири місця залишаються вакантними.