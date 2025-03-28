ABC: Трамп наказав видалити частину музейних експонатів, що пов'язана з расою та статтю

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAE/EPA)

Президент США Дональд Трамп підписав наказ, який зобов'язує музеї й національні парки видалити "розкольницький" і "антиамериканський" контент і відновити пам'ятки, що були "неналежно" видалені за останні п'ять років. Про це повідомляє ABC News із посиланням на співбесідників, що знайомі з текстом документа.

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У наказі під назвою "Відновлення правди та розсудливості в американській історії" зазначається, що за останнє десятиріччя американська історія була "переписана та викривлена", тому музеям потрібно видалити певні виставки, програми та експонати, які пов’язані з расою та статтю.

Йдеться, наприклад, про виставку у Смітсонівському американському художньому музеї під назвою "Форма влади: історії про расу та американську скульптуру", яка, як стверджує документ, "пропагує погляд, що раса — це не біологічна реальність, а соціальна конструкція".

Своїм наказом Трамп доручає віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, який є членом ради регентів Смітсонівського інституту (об'єднує 21 музей та 14 освітніх і дослідницьких центрів, а також Національний зоопарк у Вашингтоні, округ Колумбія. – Ред.), працювати над усуненням того, що, на думку президента США, є "неприйнятною, розкольницькою чи антиамериканською ідеологією".

Також Музею історії американських жінок забороняється визнавати трансгендерних жінок.

Одночасно наказ доручає віцепрезиденту США та міністру внутрішніх справ США відновити федеральні парки, пам’ятники, меморіали та статуї, які були "неналежним чином" видалені або змінені протягом останніх п’яти років, щоб "увічнити фальшивий перегляд історії або неналежним чином применшити чи зневажити певних історичних діячів чи події".