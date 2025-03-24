Трампу не сподобався його портрет у Колорадо: Краще ніякої картини, ніж ця
Президенту США Дональду Трампу не сподобався його портрет, що висить у Капітолії штату Колорадо. У соцмережі Truth Social він вимагав зняти "навмисно спотворену" картину.
Трамп заявив, що ніхто не любить невдалі фото чи портрети. Але та картина, що висить у Капітолії штату Колорадо, на його думку, була навмисно перекручена до рівня, якого Трамп раніше не бачив.
"Художник також зобразив президента Обаму, і він має чудовий вигляд, але моя фотографія справді гірша. Мабуть, вона втратила свій талант із віком. У будь-якому випадку, я б волів не мати жодної фотографії, ніж мати цю", – написав лідер США.
За його словами, багато жителів штату дзвонили та писали зі скаргами, щоб картину замінили або прибрали. Трамп звернувся до губернатора Колорадо Джареда Поліса, щоб той зняв картину.
"Джареду має бути соромно", – заявив американський президент.
Представник губернатора Поліса в коментарі The Hill повідомив, що той був здивований, дізнавшись, що Трамп є "шанувальником" Капітолію штату Колорадо та його творів мистецтва.
"Ми цінуємо інтерес президента і всіх до будівлі нашого Капітолія і завжди шукаємо будь-якої можливості покращити враження наших відвідувачів", – сказав він.
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