Трампу не сподобався його портрет у Колорадо: Краще ніякої картини, ніж ця

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президенту США Дональду Трампу не сподобався його портрет, що висить у Капітолії штату Колорадо. У соцмережі Truth Social він вимагав зняти "навмисно спотворену" картину.

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Трамп заявив, що ніхто не любить невдалі фото чи портрети. Але та картина, що висить у Капітолії штату Колорадо, на його думку, була навмисно перекручена до рівня, якого Трамп раніше не бачив.

"Художник також зобразив президента Обаму, і він має чудовий вигляд, але моя фотографія справді гірша. Мабуть, вона втратила свій талант із віком. У будь-якому випадку, я б волів не мати жодної фотографії, ніж мати цю", – написав лідер США.

Портрет Трампа (Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump)

За його словами, багато жителів штату дзвонили та писали зі скаргами, щоб картину замінили або прибрали. Трамп звернувся до губернатора Колорадо Джареда Поліса, щоб той зняв картину.

"Джареду має бути соромно", – заявив американський президент.

Представник губернатора Поліса в коментарі The Hill повідомив, що той був здивований, дізнавшись, що Трамп є "шанувальником" Капітолію штату Колорадо та його творів мистецтва.

"Ми цінуємо інтерес президента і всіх до будівлі нашого Капітолія і завжди шукаємо будь-якої можливості покращити враження наших відвідувачів", – сказав він.