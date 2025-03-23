Трамп вважає, що він єдиний зможе зупинити Путіна

Президент США заявив, що має хороші відносини і з російським диктатором, і з президентом Зеленським

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що він єдиний у світі зможе зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Про це він розповів в інтерв'ю медіа Outkick

"Я хотів би подивитися, чи зможемо ми зупинити вбивство солдатів – навіть якщо вони не американські солдати – хоча це може призвести до Третьої світової війни. Я думаю, що ситуація певною мірою під контролем. У мене хороші відносини з президентом Путіним і, власне, хороші відносини з президентом Зеленським теж. Було б чудово, якби ми змогли це зупинити. І я скажу це, ніхто інший не зміг би цього зробити", – розповів американський лідер.

Також Трамп заявив, що "дуже добре" знає Путіна.

"Я не думаю, що хтось у світі зможе зупинити [Путіна], окрім мене, і я думаю, що зможу зупинити його", – вважає президент Штатів.

За словами лідера США, він та Путін провели "декілька дуже раціональних дискусій", і Трамп "просто хоче, щоб людей перестали вбивати".