Трамп вважає, що він єдиний зможе зупинити Путіна
Президент США Дональд Трамп вважає, що він єдиний у світі зможе зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Про це він розповів в інтерв'ю медіа Outkick
"Я хотів би подивитися, чи зможемо ми зупинити вбивство солдатів – навіть якщо вони не американські солдати – хоча це може призвести до Третьої світової війни. Я думаю, що ситуація певною мірою під контролем. У мене хороші відносини з президентом Путіним і, власне, хороші відносини з президентом Зеленським теж. Було б чудово, якби ми змогли це зупинити. І я скажу це, ніхто інший не зміг би цього зробити", – розповів американський лідер.
Також Трамп заявив, що "дуже добре" знає Путіна.
"Я не думаю, що хтось у світі зможе зупинити [Путіна], окрім мене, і я думаю, що зможу зупинити його", – вважає президент Штатів.
За словами лідера США, він та Путін провели "декілька дуже раціональних дискусій", і Трамп "просто хоче, щоб людей перестали вбивати".
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