Трампу не понравился его портрет в Колорадо: Лучше никакой картины, чем эта

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президенту США Дональду Трампу не понравился его портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо. В соцсети Truth Social он потребовал снять "намеренно искаженную" картину.

Трамп заявил, что никто не любит неудачные фото или портреты. Но та картина, что висит в Капитолии штата Колорадо, по его мнению, была намеренно искажена до уровня, который Трамп ранее не видел.

"Художник также изобразил президента Обаму, и он выглядит замечательно, но моя фотография действительно худшая. Должно быть, она утратила свой талант с возрастом. В любом случае, я бы предпочел не иметь никакой фотографии, чем иметь эту", – написал лидер США.

Портрет Трампа (Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump)

По его словам, многие жители штата звонили и писали с жалобами, чтобы картину заменили или убрали. Трамп обратился к губернатору Колорадо Джареду Полису, чтобы тот снял картину.

"Джареду должно быть стыдно", – заявил американский президент.

Представитель губернатора Полиса в комментарии The Hill сообщил, что тот был удивлен, узнав что Трамп является "поклонником" Капитолия штата Колорадо и его произведений искусства.

"Мы ценим интерес президента и всех к зданию нашего Капитолия и всегда ищем любую возможность улучшить впечатления наших посетителей", – сказал он.