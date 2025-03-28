ABC: Трамп приказал убрать часть музейных экспонатов, связанных с расой и полом

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAE/EPA)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий музеи и национальные парки убрать "раскольнический" и "антиамериканский" контент и восстановить достопримечательности, которые были "ненадлежаще" убраны за последние пять лет. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на собеседников, знакомых с текстом документа.

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В указе под названием "Восстановление правды и здравомыслия в американской истории" отмечается, что за последнее десятилетие американская история была "переписана и искажена", поэтому музеям следует убрать определенные выставки, программы и экспонаты, связанные с расой и полом.

Речь идет, например, о выставке в Смитсоновском американском художественном музее под названием "Форма власти: истории о расе и американской скульптуре", которая, как утверждает документ, "пропагандирует взгляд, что раса – это не биологическая реальность, а социальная конструкция".

Своим указом Трамп поручает вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который является членом совета регентов Смитсоновского института (объединяет 21 музей и 14 образовательных и исследовательских центров, а также Национальный зоопарк в Вашингтоне, округ Колумбия. – Ред.), работать над устранением того, что, по мнению президента США, является "неприемлемой, раскольнической или антиамериканской идеологией".

Также Музею истории американских женщин запрещается признавать трансгендерных женщин.

Одновременно указ поручает вице-президенту США и министру внутренних дел США восстановить федеральные парки, памятники, мемориалы и статуи, которые были "ненадлежащим образом" убраны или изменены в течение последних пяти лет, чтобы "увековечить фальшивый пересмотр истории или ненадлежащим образом преуменьшить или пренебречь определенными историческими деятелями или событиями".