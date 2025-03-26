Более 50% американцев не удовлетворены назначениями в администрации Трампа – NBC News

52% респондентов выразили всеобщее разочарование людьми, которых Трамп избрал для руководства министерствами и федеральными ведомствами

Фото: ЕРА / SHAWN THEW

Большинство американцев разочарованы людьми, которых президент США Дональд Трамп назначил возглавить министерства и федеральные ведомства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала NBC News.

52% респондентов выразили всеобщее разочарование людьми, которых американский лидер избрал для руководства министерствами и федеральными ведомствами. 45% удовлетворены этими назначениями.

Эти показатели близки к общему рейтингу одобрения Трампа: 47% зарегистрированных избирателей поддерживают его работу, а 51% — не поддерживают.

Как отмечает NBC News, уровень недовольства американцев выбором Трампа на руководящие должности выше, чем в начале его первого срока, когда таковых было 44%.

Опрос также показал значительный раскол между сторонниками Республиканской и Демократической партии. 88% избирателей-республиканцев удовлетворены назначениями Трампа в его второй администрации, а 95% демократов выразили разочарование. Только 10% республиканцев отметили, что их разочаровывают выборы Трампа, а только 4% демократов сказали, что они удовлетворены его кадровыми решениями.

Опрос был опубликован на фоне того, что 26 марта журнал The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения по групповому чату в мессенджере Signal, где обсуждались детали атаки США на Йемен. Журналисты распространили скриншоты переписки, на одном из которых глава Пентагона Пит Хегсет подробно расписывает план ударов, описывая военную технику и тактику.

Опрос NBC News проводился среди 1000 зарегистрированных избирателей с 7 по 11 марта с помощью телефонных интервью и онлайн-опроса, который посылался с помощью текстовых сообщений. Вопрос о команде Трампа был задан половине выборки респондентов, поэтому статистическая погрешность выборки составляет плюс-минус 4,4%.