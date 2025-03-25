Администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal – спикер Джонсон

По мнению республиканца, достаточно просто принять меры, чтобы больше не повторять "ошибку"

Спикер Майк Джонсон (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отклонил любые потенциальные дисциплинарные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц из администрации президента США Дональда Трампа, которые накануне обсуждали секретную информацию в открытом групповом чате Signal. Об этом сообщает The Hill.

На вопрос издания, стоит ли наказать советника по национальной безопасности Майка Уолтца и министра обороны Пита Хегсета за обсуждение планов нападения на хуситов в Йемене в присутствии журналиста, Джонсон ответил: "Нет, нет, конечно, нет".

Спикер отказался дать оценку ситуации, когда чиновники использовали для обсуждения чувствительной информации незащищенный канал.

Он считает достаточной реакцией на скандал признание администрацией Трампа своей ошибки.

"Я думаю, администрация признала, что это была ошибка, и они убедятся, что это не повторится", — добавил он.

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Ранее Politico сообщало со ссылкой на неназванных официальных лиц США, что судьба Уолтца, очевидно, случайно добавившего главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к секретному чату, и открыто поделившегося военными планами Пита Хегсета зависит от личного отношения Трампа к этому вопросу.

Президент США пока ограничился заявлением о том, что не знаком с обстоятельствами дела. Но пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне разослала заявление, что Трамп "продолжает сильно доверять своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца".