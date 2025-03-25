Адміністрацію Трампа не варто карати за витік у Signal – спікер Джонсон
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив будь-які потенційні дисциплінарні заходи щодо високопосадовців з адміністрації президента США Дональда Трампа, які напередодні обговорювали секретну інформацію у відкритому груповому чаті Signal. Про це повідомляє The Hill.
На питання видання, чи варто покарати радника з національної безпеки Майка Волтца та міністра оборони Піта Гегсета за обговорення планів нападу на хуситів у Ємені в присутності журналіста, Джонсон відповів: "Ні, ні, звичайно, ні".
Спікер відмовився надати оцінку ситуації, коли високопосадовці використали для обговорення чутливої інформації незахищений канал.
Він вважає достатньою реакцією на скандал визнання адміністрацією Трампа своєї помилки.
"Я думаю, адміністрація визнала, що це була помилка, і вони переконаються, що це не повториться", – додав він.
Раніше Politico повідомляло із посиланням на неназваних офіційних осіб США, що доля Волтца, який, вочевидь, випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до секретного чату, та Піта Гегсета, який відкрито поділився воєнними планами, залежить від особистого ставлення Трампа до цього питання.
Президент США поки що обмежився заявою про те, що не знайомий з обставинами справи. Але прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт напередодні розіслала заяву, що Трамп "продовжує сильно довіряти своїй команді з національної безпеки, включно з радником з національної безпеки Майком Волтцем".
- 24 березня стало відомо, що Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися військові плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Голова Пентагону назвав головреда The Atlantic "брехуном" та заперечив листування у чаті.