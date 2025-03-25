Голова Пентагону назвав головреда The Atlantic "брехуном" та заперечив листування у чаті

Піт Гегсет (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що у груповому чаті Signal, до якого випадково отримав доступ головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, не було повідомлень про військові плани Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Hill.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ніхто не писав текстових повідомлень про військові плани, і це все, що я маю про це сказати", – сказав Гегсет біля літака на Гаваях після того, як його запитали про доступ Голдберга до чату.

Гегсет також назвав Голдберга "брехливим і дуже дискредитованим так званим журналістом, який знову і знову займався поширенням містифікацій".

Втім раніше існування чату підтвердив речник Ради національної безпеки США Браян Г'юз, а декілька конгресменів почали вимагати розслідування щодо учасників чату, зокрема Гегсета.

"Немає такого світу, у якому цю інформацію можна було б поширювати через незахищені канали. Гегсет становить загрозу для цієї країни та наших чоловіків і жінок у формі", – заявив член палати представників Конгресу США Сет Моултон.