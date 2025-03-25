Глава Пентагона назвал главреда The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате
Министр обороны Пит Хегсет заявил, что в групповом чате Signal, к которому случайно получил доступ главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, не было сообщений о военных планах Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Hill.
"Никто не писал текстовых сообщений о военных планах, и это все, что я должен об этом сказать", – сказал Хегсет у самолета на Гавайях после того, как его спросили о доступе Голдберга к чату.
Хегсет также назвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным так называемым журналистом, который снова и снова занимался распространением мистификаций".
Впрочем, ранее существование чата подтвердил представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, а несколько конгрессменов потребовали расследования в отношении участников чата, в частности Хегсета.
"Нет такого мира, в котором эту информацию можно было бы распространять через незащищенные каналы. Хегсет представляет угрозу для этой страны и наших мужчин и женщин в форме", – заявил член палаты представителей Конгресса США Сет Моултон.
- 24 марта стало известно, что Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором принимали участие представители администрации Трампа, такие как Хегсет, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс, директор по национальной разведке Тулси Хаббард и госсекретарь Марко Рубио.
- В чате обсуждались военные планы США касательно ударов по террористам в Йемене.
- Трамп заявил, что ничего не знает об истории с чатом.