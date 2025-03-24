Трамп не знал о ситуации с чатом, где обсуждались удары по хуситам. Белый дом расследует

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Белый дом заявил, что сообщения высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, которые накануне опубликовал журнал The Atlantic, могут быть настоящими. Президент США Дональд Трамп утверждает, что не знал об этой истории, сообщает телеканал CNN.

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Редактор The Atlantic заявил, что советник Трампа Майк Уолтц ошибочно добавил его в чат в мессенджере Signal, в котором команда США по национальной безопасности и вице-президент Джей Ди Вэнс обсуждали предстоящий удар по террористам в Йемене.

"Похоже, что это аутентичная цепочка сообщений, и мы выясняем, каким образом к ней был добавлен случайный номер. Эта цепочка свидетельствует о глубокой и продуманной политической координации между высшими должностными лицами", – заявил представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз.

По его словам, успех операции против хуситов свидетельствует о том, что "не было никаких угроз войскам или национальной безопасности".

Между тем, Трамп во время общения с журналистами заявил, что он "ничего не знает" об этой ситуации.

"Я не большой фанат The Atlantic. По-моему, это закрывающийся журнал. Я думаю, что это не очень хороший журнал. Но я ничего о нем не знаю", – рассказал американский лидер.

После того как репортер объяснил президенту, что речь идет о сообщениях о войне против хуситов, Трамп заявил: "Ну, это [утечка сообщений] не могло быть очень эффективным, потому что атака [по хуситам] была очень эффективной. Могу вам сказать, что я ничего об этом не знаю. Вы говорите мне об этом впервые".

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Лидер являющихся оппозицией и составляющих меньшинство в Сенате демократов Чак Шумер призвал провести двухпартийное расследование ситуации с этими сообщениями.

"Этот провал требует полного расследования того, как это произошло, какой ущерб нанесло и как мы можем избежать этого в будущем", – отметил политик.

По его словам, если эти обмены сообщениями о координации военных операций попадут к врагам США, это может привести к гибели людей.

"Это могло бы серьезно навредить нашим военным. Это поставило бы под угрозу национальную безопасность Америки", – подчеркнул Шумер.

С осуждением выступили и другие конгрессмены-демократы. В то же время сенатор от республиканцев Джон Корнин заявил, что инцидент "звучит как огромная ошибка".

"Можно ли это как-то иначе описать? Я могу использовать другое слово, но суть вы поняли. Я надеюсь, что межведомственная комиссия рассмотрит это. Это звучит так, будто кто-то уронил мяч (допустил ошибку. – Ред.)", – добавил республиканец.

Редактор американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что его случайно добавили в чат в мессенджере Signal, где обсуждали, в частности, удары США по йеменским хуситам.

По словам Голдберга, в чате были люди с именами американских чиновников: глава Министерства обороны Хегсет, советник по нацбезопасности Уолтц, вице-президент Вэнс, директор национальной разведки Габбард и госсекретарь Рубио.

В чате он узнал, когда именно американские военные нанесут удар по хуситам, какое именно вооружение используют и какие цели будут атаковать. Сначала Голдберг воспринял все это как шутку, но через несколько часов атака действительно произошла. Тогда в чате появились сообщения, в которых благодарили Хегсета за "великолепную работу".